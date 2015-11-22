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    Минасов: «Федун заявил, что отошел от управления «Спартаком»? А что мы видели и слышали после этого?»

    Агент полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов выразил мнение, что владелец команды Леонид Федун продолжает влиять на управленческие процессы в клубе, несмотря на заявления об отходе от дел.

    «Федун заявил, что отошел от управления «Спартаком»? Хорошо. А что мы видели и слышали после этого? Если помните, после одного из матчей Федун заявил для прессы, что Аленичев выбрал неправильный состав на игру. Мол, нужно было ставить Озбилиза с первых минут, а Аленичев оставил его в запасе.

    По-моему, из этих слов все предельно понятно. Федун сформулировал все предельно четко. Хотя, разумеется, я не могу на сто процентов вам сказать: отошел он от дел или нет. Для этого надо работать в «Спартаке», - сказал Минасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2015 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      arkadiya 22 ноября 2015, 22:37

      А где Мовсисян?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2015, 16:30

      Скулежь обиженного агента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 ноября 2015, 14:05

      Если Федун полностью "бросит" Спартак, то кто будет платить по контрактам? Вот когда он скажет, что продал спартаковский бизнес, тогда и говорите, что он лезет не в свое дело!

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