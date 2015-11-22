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    Григорян: «Не вижу личности в российском футболе, которая способна вернуть систему «весна-осень»

    Главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о том, что ФНЛ нужно возвращаться на систему проведения чемпионата «весна-осень».

    «Ясно, что это безобразие. Надо возвращаться к прежней системе, когда сезон заканчивался 5 ноября. Вот только хочу спросить: вы видите в нашем футболе личность, которая бы это сделала? Я — не вижу. Так и будем мучиться — в снег, в мороз. А потом говорить, что в Красноярске снег может выпасть и в октябре. Да он и летом может выпасть! Мы же не дураки, все понимаем. Происходящее — непрофессионально по отношению и к болельщикам, и к футболистам», - заявил Григорян.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.11.2015 13:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 ноября 2015, 16:43

      пофиг на осень весна, весна осень но в декабре ноябре нельзя играть также как в марте и феврале... ибо стадионов закрытых никто не строит

      -3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 ноября 2015, 14:12

      Мученики хренлвы, а хорошо когда последний матч чемпионата 5 ноября - лидеры отмечают призовые места, а у них ещё 2 матча лиги чемпионов, или вы кто-то запретит пить нашим убогим???

      -2
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      Рейтинг: +34

      MaxReds > Лыков 22 ноября 2015, 15:31

      чувак ты видать сам убогий..а армяшка все по делу сказал какой может быть футбол когда все поле в снегу и температура -20°C.. да и к тому же не думаю что за 2 недели они забудут что такое футбол

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