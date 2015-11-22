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    «Лацио» - «Палермо». Смотреть онлайн

    В 13 туре Серии А «Лацио» дома сыграет с «Палермо». Римляне в этом сезоне выдали не лучший старт и застряли в середине таблицы чемпионата. Для возвращения в группу лидеров «орлам» сегодня необходимо обыгрывать своих соперников, которых скорее можно причислить к группе аутсайдеров, чем записать в компанию к середнякам.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 17:00 по московскому времени, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 16:08
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