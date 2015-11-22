Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Перейра: «Надеемся, что скоро «Краснодар» завоюет золото Премьер-лиги»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, что клуб стремится к победе в чемпионате России, а также выразил надежду, что выиграть золотые медали Премьер-лиги его команде удастся уже в скором времени.

    «Надеемся, что скоро! Это наше общее желание, ради него и работаем. Чего бы ты ни добился, всегда нужно стремиться к большему. Поторапливает ли президент клуба? Конкретных просьб не было. Но такое стремление должно присутствовать у президента, у тренера, у каждого игрока. Это внутри нас. Любой амбициозный спортсмен мечтает о титулах, и мы – не исключение», - заявил Перейра.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2015 12:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 ноября 2015, 13:53

      ...мечты-пока только о 3-м месте (и по хорошему коэф.УЕФА-в ЛЧ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2015, 12:32

      После Ростова...в очередь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 ноября 2015, 12:20

      Дай БОГ Вам ребята, завойвать это золото!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11