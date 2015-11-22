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    Сафонов: «У Кобелева было больше возможностей, чтобы привести игроков в тонус»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ "Динамо" в гостях обыграет "Мордовию" со счетом 2:1.

    "Волевая победа над "Кубанью" стала для москвичей глотком воздуха. "Мордовия" дома играет неплохо, посмотрим, кто из тренеров более плодотворно поработал во время перерыва на матчи сборных. Не так много игроков уезжало из "Динамо", поэтому у Кобелева было больше возможностей, чтобы ребят подтянуть", - отметил агент.

    С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 12:00
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