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    Лайзанс: «Краснодар» в Лиге чемпионов? Все более чем достижимо»

    Бывший игрок ЦСКА, а ныне селекционер "Краснодара" Юрис Лайзанс рассказал о причинах неудачного старта "быков" в нынешнем сезоне, а также заявил, что краснодарскому клубу по силам выйти в Лигу чемпионов.

    В чем, по-вашему, причина не самого удачного старта «Краснодара»?

    – Ушли одни игроки, которые занимали в команде не последнее место, пришли другие. Нарушилась сыгранность. Замечу, что многие команды стали против нас больше играть от обороны, рассчитывая исключительно на контратаки – вскрывать эшелонированную оборону не так уж и просто. Нам нужно было несколько изменить рисунок игры и встроить в схему новичков. После этого начался подъем. Все это – полезный опыт, который мы получили и теперь двигаемся дальше.

    –​ Можно сказать, что «Краснодар» преодолел кризис и вышел на прежний уровень?

    – Дальнейшие матчи покажут. Мы набрали хорошую форму, но нельзя предсказать, как будет дальше, особенно после игр сборной, в которых были задействованы многие наши игроки. Чемпионат России – серьезный турнир, в котором каждая команда может выиграть у каждой.

    –​ В прошлом году краснодарцы боролись за Лигу чемпионов. Реально ли туда попасть по итогам нынешнего сезона?

    – А кто в прошлом году верил, что нам удастся так здорово провести весеннюю часть и до конца бороться за Лигу чемпионов? Немногие. Все более чем достижимо, главное – верить. Мы уже обыграли обе команды, представляющие Россию в самом престижном европейском турнире, и уверены в своих силах.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.11.2015 11:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +642

      somn 22 ноября 2015, 12:54

      Вот губы, то раскатал!

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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 ноября 2015, 12:25

      Удчи "Быкам"!!!Пусть Вас кризис обходит стороной!Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!

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