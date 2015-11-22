Дикань: «Ничего страшного в этом «Спартаке» нет»

Голкипер "Краснодара" Андрей Дикань в преддверии матча 16-го тура РФПЛ против "Спартака" поделился мнением, чего ждет от этой встречи.

"Ждем победы. К этому обязывает как турнирная таблица, так и наша форма, на которую мы вышли. Нельзя упасть ниже того уровня, что показывала команда в конце прошлого сезона. Нам надо играть в тот футбол, который мы проповедуем.

Ничего страшного в этом "Спартаке" нет, но каждый из нас самостоятельно должен быть готов к нему, ведь в его составе играют футболисты, которые могут преподнести сюрприз", - заявил Дикань.