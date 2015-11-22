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    Дикань: «Ничего страшного в этом «Спартаке» нет»

    Голкипер "Краснодара" Андрей Дикань в преддверии матча 16-го тура РФПЛ против "Спартака" поделился мнением, чего ждет от этой встречи.

    "Ждем победы. К этому обязывает как турнирная таблица, так и наша форма, на которую мы вышли. Нельзя упасть ниже того уровня, что показывала команда в конце прошлого сезона. Нам надо играть в тот футбол, который мы проповедуем.

    Ничего страшного в этом "Спартаке" нет, но каждый из нас самостоятельно должен быть готов к нему, ведь в его составе играют футболисты, которые могут преподнести сюрприз", - заявил Дикань.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    22.11.2015 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 ноября 2015, 17:17

      дикань прав.хоть я за спам уже много лет .но в этом спартаке ничего вообще.нет одно безволие к игре.посмотрим что сегодня отчудят.уже и надежды нет .достали с такой игрой.

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