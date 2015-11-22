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    Моуринью: «Четвертая позиция не является недостижимой»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью после победы синих в матче 13-го тура АПЛ с "Норвичем" (1:0) заявил, что для лондонского клуба еще не все потеряно в нынешнем сезоне.

    "Победа позволит нам немного перевести дух. Все мы чувствуем небольшое облегчение, и я рад за игроков, которые много работают и заслуживают этого.

    Нам нужно быть последовательными. Четвертая позиция не является недостижимой. Мы сможем набирать очки с командами из середины таблицы и использовать спады лидеров, которые, безусловно, еще будут", - отметил португальский специалист.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.11.2015 10:01
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