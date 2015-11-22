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    Нигматуллин: «Если поставить натурализацию на поток, то получится сборная мира»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что натурализация игроков в национальную команду не должна быть поставлена на поток. Также голкипер отметил, что в стране необходимо развивать юношеский футбол.

    "Виктор Ан на примере Олимпиады – это, конечно, хорошо, но это отдельный случай. Если поставить это на поток, можно превратить сборную России в сборную мира, чего уж точно не хотелось бы. К тому же, по моему мнению, одно дело, когда у футболиста есть российские корни, другое, когда речь идет о натурализации иностранца – речь шла и об Ари, и о Гилерме, вот сейчас о Фернандесе.

    Нам важно развивать свой детский футбол, юношеский, чтобы у нас подрастали свои футболисты и пробивались в сборную", - заявил Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    22.11.2015 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2015, 10:33

      Не надо развивать.Пусть всех(и в клубы и в сборную) покутают. А российская молодежь пусть бухает,торчит и курит)))))

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