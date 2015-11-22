Андреев: «По качеству состава «Ростов» в Премьер-лиге входит в четверку сильнейших»

Да что за бред ты несешь.Год назад они чуть не вылетели с этим же составом из РФПЛ. Даже дураку понятно что тут все дело в тренере а не в составе.А состав как был средним по качеству так таким и остается: Калачев,Полоз,Гацкан,Бухаров и др.Удачи Ростову с таким тренером)было бы здорово взглянуть на них в ЛЕ
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Андреев поделился мнением об успешном выступлении донской команды в нынешнем сезоне.
– Болельщики в шутку задаются вопросом: что будет с командой, если она еще зарплату будет получать.
– Знаю об этой проблеме. Отношение футболистов к делу говорит об их высоком профессионализме. Скажу так: "Ростов" входит в четверку сильнейших по качеству состава. Если "Зениту" и ЦСКА ростовчане уступают, то с "Краснодаром" где-то на равных.
– Бердыев – самый удачный трансфер "Ростова"?
– А как вы думаете, если команда идет в зоне Лиги чемпионов? Сыграна половина чемпионата, так что это очень достойный результат.
– Могли представить, что "Ростов" будет вторым?
– Рассчитывал, что "Ростов" заберется повыше, но такого успешного выступления не ожидал. Очень рад и надеюсь, что по итогам сезона ростовчане завоюют путевку в Европу. Хотя стоит признать, что в некоторых матчах подопечным Бердыева повезло.