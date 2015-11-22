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    Андреев: «По качеству состава «Ростов» в Премьер-лиге входит в четверку сильнейших»

    Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Андреев поделился мнением об успешном выступлении донской команды в нынешнем сезоне.

    – Болельщики в шутку задаются вопросом: что будет с командой, если она еще зарплату будет получать.

    – Знаю об этой проблеме. Отношение футболистов к делу говорит об их высоком профессионализме. Скажу так: "Ростов" входит в четверку сильнейших по качеству состава. Если "Зениту" и ЦСКА ростовчане уступают, то с "Краснодаром" где-то на равных.

    – Бердыев – самый удачный трансфер "Ростова"?

    – А как вы думаете, если команда идет в зоне Лиги чемпионов? Сыграна половина чемпионата, так что это очень достойный результат.

    – Могли представить, что "Ростов" будет вторым?

    – Рассчитывал, что "Ростов" заберется повыше, но такого успешного выступления не ожидал. Очень рад и надеюсь, что по итогам сезона ростовчане завоюют путевку в Европу. Хотя стоит признать, что в некоторых матчах подопечным Бердыева повезло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2015 08:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 ноября 2015, 18:59

      Да что за бред ты несешь.Год назад они чуть не вылетели с этим же составом из РФПЛ. Даже дураку понятно что тут все дело в тренере а не в составе.А состав как был средним по качеству так таким и остается: Калачев,Полоз,Гацкан,Бухаров и др.Удачи Ростову с таким тренером)было бы здорово взглянуть на них в ЛЕ

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Недовольный 22 ноября 2015, 19:11

      состав был другой на 14.Тренер много значит-а тогда зачем он? И не в ЛЕ, а в ЛЧ

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 22 ноября 2015, 21:14

      Я говорил о костяке команды.Понятное дело что нет уже Плетикосы,Дьякова,Григорьева,н
      о костяк который боролся за выживание в прошлом сезоне и который есть сейчас все тот же.Тренер значит больше чем игроки,и Бердыев это с Рубином доказывал,сейчас с вашим Ростов доказывает.Состав у Ростова средний,тут не о чем спорить.И я ни чуть не ошибся на счет ЛЕ. Какой им нахер ЛЧ,ты сбрендил? ЛЕ их планка на данном этапе.В ЛЕ хоть какие нибудь шансы будут,да и то призрачные.А в ЛЧ это будет смех сквозь слезы.Их там размазюкают.Это тебе не Рубин Берды который Барсу обыгрывал.Он тот рубин лет 7 строил если не больше.Ростовчанам зарплату не платят уже пол года а ты про ЛЧ,шутник)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Недовольный 22 ноября 2015, 22:50

      Тебе сказал нападающий СССР Андреев-в четвёрку

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 23 ноября 2015, 00:41

      Ну и что с того? Мудко сказал что мы выйграем ЧМ по футболу,ему тоже поверить?ахахаха.Не попадет говорю Ростов в четверку,от пятого и ниже....ну а коли попадет,то это будет чудом

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 23 ноября 2015, 00:46

      ах да,совсем забыл.И по составу тоже ростовчане далеко не в четверке...в районе 7-10 мест.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2015, 10:36

      В некоторых матчах и ЦСКА повезло)))). Особенно когда они Ростову забили с 2нарушениямт

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      Рейтинг: +1297

      compka > андрей андреев 22 ноября 2015, 17:19

      у ЦСКА все везения запланированы ....

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