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    Зе Луиш: «Уверен, что еще буду забивать»

    Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что в скором времени подправит собственную статистику забитых мячей.

    – Пока у вас лишь два гола в премьер-лиге. Наверняка это не тот результат, на который вы рассчитывали.

    – Конечно. Однако уверен, что еще буду забивать. Просто были трудности в адаптации. Немного "опоздал" с подготовкой к чемпионату, появился в "Спартаке" поздно, когда команда уже была практически готова, поэтому мне пришлось добавлять еще в физических кондициях. Но я спокоен. Самое главное – чувствую, что способен забивать. И скоро вы это увидите.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2015 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 22 ноября 2015, 12:14

      В перед З

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