Ривалдо: «Реал» должен возглавить Зидан»

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо после победы каталонцев в матче 12-го тура Примеры над "Реалом" заявил, что мадридский клуб должен возглавить Зинедин Зидан, который в данный момент тренирует "Реал Мадрид Кастилью".

"Поздравляю всех игроков "Барселоны". Со стороны это напоминало обычную тренировку. Я думаю, "Реал" должен назначить главным тренером Зидана. Мне кажется, пришло время дать ему шанс, как в свое время сделала "Барселона" с Луисом Энрике и Гвардиолой", - написал бразилец в Instagram.