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    Ривалдо: «Реал» должен возглавить Зидан»

    Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо после победы каталонцев в матче 12-го тура Примеры над "Реалом" заявил, что мадридский клуб должен возглавить Зинедин Зидан, который в данный момент тренирует "Реал Мадрид Кастилью".

    "Поздравляю всех игроков "Барселоны". Со стороны это напоминало обычную тренировку. Я думаю, "Реал" должен назначить главным тренером Зидана. Мне кажется, пришло время дать ему шанс, как в свое время сделала "Барселона" с Луисом Энрике и Гвардиолой", - написал бразилец в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 ноября 2015, 14:28

      бенитес свое слово сказал в ливере, время ему уступать дорогу

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      Рейтинг: +118

      Лыков 22 ноября 2015, 14:26

      зима-питер-Бенитес-счастье.

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