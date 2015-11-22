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    «Кубань» – «Терек». Онлайн-трансляция

    В нынешнем сезоне "Терек" является для соперников практически неприступной крепостью. Грозненская команда проиграла всего лишь два раза (как и лидер Премьер-лиги ЦСКА), поэтому неудивительно, что подопечные Рашида Рахимова расположились в турнирной таблице на высокой седьмой позиции. Более того, в случае победы над "Кубанью", которая лишь приходит в себя после неудачного старта, грозненцы могут забраться на пятую ступень.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Терек". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 16:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +92

      taben 22 ноября 2015, 17:46

      Удача не понадобится. Копец бородачам.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > taben 22 ноября 2015, 17:50

      второй тайм покажет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 ноября 2015, 12:23

      Удачи "Кубани" против "Терека"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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