«Кубань» – «Терек». Онлайн-трансляция

В нынешнем сезоне "Терек" является для соперников практически неприступной крепостью. Грозненская команда проиграла всего лишь два раза (как и лидер Премьер-лиги ЦСКА), поэтому неудивительно, что подопечные Рашида Рахимова расположились в турнирной таблице на высокой седьмой позиции. Более того, в случае победы над "Кубанью", которая лишь приходит в себя после неудачного старта, грозненцы могут забраться на пятую ступень.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Терек". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!