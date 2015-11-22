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    Рамос: «Абсурдно не верить в Бенитеса»

    Защитник "Реала" Серхио Рамос поддержал главного тренера своей команды Рафаэля Бенитеса после разгромного поражения от "Барселоны" (0:4) в матче 12-го тура испанской Примеры.

    "Абсурдно не верить в нашего тренера. Сейчас мы просто обязаны поддерживать Бенитеса и Переса.

    Болельщики уходят домой раздосадованными нашим поражением от "Барселоны“. Они освистали хороших футболистов. Болельщикам нужны ответы и объяснения нашего провала, поэтому они свистят.

    Были ли у нас более теплые отношения с Анчелотти? Понятно, что если тренер проводит в команде два-три года, как Анчелотти, то он становится намного ближе к игрокам, а Бенитес пришел не так давно", - отметил испанец.

    Источник: AS

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    22.11.2015 07:40
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