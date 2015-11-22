«Мордовия» – «Динамо» Онлайн-трансляция

Что "Мордовия", что "Динамо" пока располагаются в нижней части турнирной таблицы и точно далеки от игры самих себя образца прошлого сезона. Тем не менее как раз в таких матчах командам может представиться прекрасная возможность подправить сложившееся положение.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Динамо". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!