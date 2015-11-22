Юран: «Если натурализовать одного игрока – начнется цепная реакция»

Да не хотят наши играть! Если молодой парень итак хороший футболист, то он будет в сборной и я уверен он будет приоритетный натурализованного, а если он особо не напрягается и работает за премиальные, собирая состояния, благодаря искусственному лимиту и сборную его ставят тупо потому, что других нет, то зачем такие, которую и в молодёжку то ехать не хотят, уж лучше смотреть на натурализованных, которые будут пытаться что-то доказать, чтоб не вылетить из сборной, предварительно подготовясь для большого вала критики в любом случае, а не на зажравшихся наших лентяев и как следствие очередной позор сборной! Естественная конкуренция при натурализованных игроках в любом случае увеличится, а значит увеличится и уровень игры!
Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о натурализации футболистов для национальной команды.
– Сейчас много говорят о натурализации футболистов для сборной. Вы – за?
– Я против!
– Почему?
– Можно понять, когда такое делается в горном слаломе или коньках. Где для России медаль выиграл кореец. Эти виды у нас популярными не были никогда. Спасибо Мутко – натурализовали, все сделали правильно. Но в футболе-то зачем? А что тогда делать с юношескими сборными? На что рассчитывать ребятам, которые выиграли чемпионат Европы, а потом стали вторыми? Куда их отправлять?
– Трезво.
– Поверьте, сразу начнется цепная реакция! Начнется все с одного иностранца – но очень скоро будет два-три. Значит, надо будет расширять количество легионеров в клубах.
– А на чемпионате мира за сборную России выйдут одиннадцать иностранцев?
– Скажу так: будет несколько иностранцев. Я не представляю, как при таком раскладе на матчи сборной будут ходить болельщики. За кого им болеть – за вот этих иностранцев?