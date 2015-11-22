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    Юран: «Если натурализовать одного игрока – начнется цепная реакция»

    Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о натурализации футболистов для национальной команды.

    Сейчас много говорят о натурализации футболистов для сборной. Вы – за?

    – Я против!

    – Почему?

    – Можно понять, когда такое делается в горном слаломе или коньках. Где для России медаль выиграл кореец. Эти виды у нас популярными не были никогда. Спасибо Мутко – натурализовали, все сделали правильно. Но в футболе-то зачем? А что тогда делать с юношескими сборными? На что рассчитывать ребятам, которые выиграли чемпионат Европы, а потом стали вторыми? Куда их отправлять?

    – Трезво.

    – Поверьте, сразу начнется цепная реакция! Начнется все с одного иностранца – но очень скоро будет два-три. Значит, надо будет расширять количество легионеров в клубах.

    – А на чемпионате мира за сборную России выйдут одиннадцать иностранцев?

    – Скажу так: будет несколько иностранцев. Я не представляю, как при таком раскладе на матчи сборной будут ходить болельщики. За кого им болеть – за вот этих иностранцев?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2015 06:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 ноября 2015, 00:08

      Да не хотят наши играть! Если молодой парень итак хороший футболист, то он будет в сборной и я уверен он будет приоритетный натурализованного, а если он особо не напрягается и работает за премиальные, собирая состояния, благодаря искусственному лимиту и сборную его ставят тупо потому, что других нет, то зачем такие, которую и в молодёжку то ехать не хотят, уж лучше смотреть на натурализованных, которые будут пытаться что-то доказать, чтоб не вылетить из сборной, предварительно подготовясь для большого вала критики в любом случае, а не на зажравшихся наших лентяев и как следствие очередной позор сборной! Естественная конкуренция при натурализованных игроках в любом случае увеличится, а значит увеличится и уровень игры!

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      Рейтинг: +231

      yanedo 22 ноября 2015, 11:49

      а кого им болеть – за вот этих иностранцев? - а сейчас нам за кого болеть за калек недоделаных которые пешком по полю ходят а за премиальными бегом бегут

      0
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      Рейтинг: +26

      maxtomas 22 ноября 2015, 11:02

      В мини футболе 2 бразильца за Россию играют и нормально. А Францию взять там вообще пол сборной черные и норм

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > maxtomas 23 ноября 2015, 11:37

      то что 2 бразильца в мини-футболе - это не нормально. А по поводу Франции - причем здесь цвет кожи? Никто не говорит о чистоте нации в сборной, во Франции исторически много выходцев их северной Африки, Зидан тот же, насколько знаю. имел алжирские корни, но это не значит, что они не французы. У нас тоже разные национальности в стране - и русские, и кавказские национальности, и татары, буряты, якуты и т.д., все они могут играть за сборную без проблем, но когда человек, приехавший сюда из другой страны на заработки и ему понравилось - это не значит, что ему надо давать гражданство и звать в сборную

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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 22 ноября 2015, 10:00

      Вот тут и начнется конкуренция.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 22 ноября 2015, 09:24

      Всё верно, о своих заботиться надо, а не иностранцев устраивать.

      -2
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