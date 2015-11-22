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    Юран: «Не хочу обижать Аленичева, но он – «пластилиновый тренер»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о решении руководства «Спартака» расстаться с полузащитником Романом Широковым.

    – "Спартак", судя по всему, собирается расстаться с Широковым. Вы клуб понимаете?

    – Для меня это странная ситуация. Зачем тогда надо было Широкова возвращать из "Краснодара"?

    – Какое будущее вы предполагаете у Широкова?

    – Отличный футболист, капитан сборной, забивает. Один из ведущих в российском футболе. Не сомневаюсь, что в России найдутся желающие получить Широкова.

    – Тот же "Краснодар"?

    – Не он один.

    – Если Широкова сейчас будут держать на скамейке – он может проехать мимо чемпионата Европы.

    – Это кто вам сказал? Главный тренер сборной?

    – Логика подсказала.

    – Это вопрос к Слуцкому. Не ко мне.

    – Что бы вы сейчас сказали Широкову?

    – Я не папа ему и не мама, чтоб утешать. Наверное, сейчас Широков в шоке от происходящего. Ведущий футболист сборной и "Спартака" оказывается не нужен! Тут большой вопрос к Аленичеву – человек не может высказать свое мнение хозяину клуба! Потребовать: "Мне этот игрок нужен!" Я считаю, в этой ситуации Аленичев обязан действовать, участвовать в происходящем. Задачу-то ему ставят – еврокубки! Позиция Аленичева сейчас самая странная. Это называется…

    – Вот самое интересное – как это называется?

    – "Пластилиновый тренер". Или как это назвать? Не хочу его обижать, но в сложившейся ситуации тренер должен играть какую-то роль. А не просто подстраиваться. Подстраиваться можно в тульском "Арсенале".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2015 06:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 ноября 2015, 14:31

      Широков может очень даже неплохо играть, но почему-то не играет. Больше вопросов именно к нему, а не к тренеру.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 22 ноября 2015, 14:20

      Ну Юран сам то тренер никакой, его из нашей Балтики с позором гнали, а приходил он на понтах, типо будете вы в шоколаде, ибо я топ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2015, 13:10

      Похоже "Спартак" надо расформировать и продать
      Роснефти.
      Тогда толк будет.

      -1
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 22 ноября 2015, 12:50

      Да сегодня уже станет все понятно,выйдет на поле он,или нет.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 22 ноября 2015, 12:24

      В зимнее трансферное окно все будет ясно и понятно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 ноября 2015, 11:50

      Все правильно говорит.

      -2
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 22 ноября 2015, 11:33

      Пиздабол этот Юран

      1
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      Рейтинг: +43

      nice 22 ноября 2015, 11:11

      Широков в последнее время играет отстойно. Острых передач минимум, постоянно выпадает из игры, половина передач соперниуц. Вообще не понимаю всех восхищений в его адрес, он полностью деградировал, поэтому Аленичев правильно ставит вопрос, другое дело, что Рома может и подтянуть форму. А вот кого бы гнать ссаной метлой, так это Комбарова, посмотрел его игру в сборной, просто жуть, все передачи в никуда или противнику.

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 ноября 2015, 10:55

      Зачем рассуждать о том, о чем не знаешь? И никто ничего не знает! Нужен он Аленичеву или нет, может Аленичев в глаза Широкву сказать это или нет, по указке сверху действует Аленичев или нет-никто об этом ничего не знает, пока сам Аленичев честно не расскажет (а он не расскажет)! Так к чему все эти интервью людей далеких от Спартака и его проблем?

      6
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 ноября 2015, 10:54

      Ты на себя посмотрел бы: что игроком был бездарным, что тренер никакой! Нашли эксперта, закройте рот ему!

      -2
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