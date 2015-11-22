Суарес: «Победы в таких матчах приносят двойное удовольствие»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после разгрома "Реала" (4:0) в матче 12-го тура испанской Примеры заявил, что подобные победы приносят ему двойное удовольствие, а также подчеркнул, что команда рада возвращению в строй Лионеля Месси.

"Мы на шесть очков опережаем прямого конкурента, но осталось еще много матчей. Я в восторге от игры. Такие победы приносят двойное удовольствие.

Мы рады, что Лионель Месси поправился и вернулся в строй. Пока он был травмирован, мы старались выступать на максимуме", - цитирует уругвайца официальный сайт "Барселоны".