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    Суарес: «Победы в таких матчах приносят двойное удовольствие»

    Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после разгрома "Реала" (4:0) в матче 12-го тура испанской Примеры заявил, что подобные победы приносят ему двойное удовольствие, а также подчеркнул, что команда рада возвращению в строй Лионеля Месси.

    "Мы на шесть очков опережаем прямого конкурента, но осталось еще много матчей. Я в восторге от игры. Такие победы приносят двойное удовольствие.

    Мы рады, что Лионель Месси поправился и вернулся в строй. Пока он был травмирован, мы старались выступать на максимуме", - цитирует уругвайца официальный сайт "Барселоны".

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 23 ноября 2015, 10:57

      Славно потрудились, хотя и с нервотрепкой! Самое главное, что к самому важному матчу подошли в оптимальном состоянии и очень ответственно. Лео с возвращением в дружную семью! Мне нравится атмосфера морального климата в команде, которую удаётся поддерживать всем тренерам, побывавшим в Барсе. Одна вершина повержена, теперь вперёд, к новым, главным победам!

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