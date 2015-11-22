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    Нигматуллин: «Никто не ожидал, что «Локомотив» будет так высоко в таблице»

    Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 16-го тура РФПЛ против "Анжи" (0:2).

    "Согласен с Игорем Черевченко, который сказал, что у «Локомотива» ничего не получилось. Результат говорит сам за себя. Для одних перерыв на матчи сборных идет на пользу, для других – наоборот.

    После победы над «Зенитом» показалось, что «Локомотив» на пути исправления. Но домашнее поражение всухую от «Анжи» показало, что железнодорожники пока не готовы справляться с большими задачами. Любой проигрыш идет на пользу. Хочется верить, что сейчас идет становление команды.

    Никто не ожидал, что «Локомотив» будет так высоко в таблице", - заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2015 06:09
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