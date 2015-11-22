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    Ван Гаал: «Будем надеяться на возвращение Роналду»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал признал, что хотел бы видеть в своей команде нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

    «Мы наблюдаем за многими игроками, а не только за Роналду. Но большинстов из них недоступны. Что касается Криштиану, то давайте ждать и надеяться. В мире нет тренера, которому бы не нравился этот игрок», - сказал ван Гаал.

    Напомним, Роналду уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год. В последнее время португалец конфликтует с главным тренером "Реала» Рафаэлем Бенитесом, из-за чего может покинуть команду.

    Источник: Guardian.com

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    22.11.2015 05:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 ноября 2015, 05:55

      А он пойдет в ПСЖ, там же личку больше предложат, а так бы было не плохо, чтобы вернулся в МЮ..

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