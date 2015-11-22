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    Пономарев: «До зимы ЦСКА очков больше не потеряет»

    Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА от "Крыльев Советов" (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

    «Не думал, что армейцы не соберутся на эту игру, ведь уже пора мобилизоваться, а команда действует несобранно, особенно в обороне. Футбол всегда строится не от обороны, а с обороны, это две разные вещи. Меня обескураживает, что наши крайние защитники, особенно Марио Фернандес, слишком часто подключаются к атакам. Вероятно, Леонидом Слуцким это поощряется, но часто это приводит к плачевному итогу, поскольку оголяются края обороны. Сегодня не было никакой слаженности в оборонительных порядках, никакой подстраховки. Поэтому сначала нужно наладить игру в обороне, а уже после этого думать о подключениях крайних защитников к атаке. А так, не нужно туда бегать, там и без вас хватает кому создавать моменты.

    В целом, никакой паники быть не должно, все будет нормально. Даже сегодня игра у ЦСКА в принципе шла, просто не повезло. Да и "Крылья Советов" сыграли здорово, на кураже. Они уже стали грозой авторитетов в этом сезоне. Они играли по принципу восемь игроков в обороне, а оставшиеся в атаке. "Крылья" и в наше время играли схожим способом, который мы в конечном счете прозвали "волжская защепка".

    Есть много факторов того, почему отсутствует результат в последних матчах. Усталость - одна из главных, ведь коллектив выступает на трех фронтах, а львиная доля состава играет за свои национальные команды. В середине сезона всегда бывает такой спад, когда игроков сложно настраивать, поскольку мозги отключаются от футбола из-за отсутствия свежести, и речь не о физической свежести. На ЦСКА будет оказываться давление в связи с потерей очков, однако, я думаю, что в первой части чемпионата это в последний раз, когда ЦСКА потерял очки", - считает Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.11.2015 05:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 ноября 2015, 09:45

      Уважаемый господин Пономарев!Вы были классным футболистом,а вот эксперт из Вас никудышный.ЦСКА не потеряет очков?Да "Анжи" у себя их разденут,как щенков.У команды во всех линиях провалы.Начиная с вратаря и дальше.Все плохо.Игра не поставлена!Нет середины,нет нападения!!!Осталось провести всего четыре игры и уверен три из них проиграют.А болею за эту команду с 1950 года.

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Boniel+ 22 ноября 2015, 12:34

      Ты в свое убогое динамо смотри, ща Денисова сбагрите, Ионов уйдет, и будете вы от макак бородатых отхватывать, и дай Бог следующий сезон на последнем месте закончите, и вперед в пердив! Там вам самое место со своей кривоногой малышней!

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      Рейтинг: +50

      edubokom 22 ноября 2015, 09:08

      После этого поражения окончательно уверен в очередном чемпионстве, как ни странно это звучит.

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      Рейтинг: +50

      edubokom 22 ноября 2015, 09:04

      всё верно

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