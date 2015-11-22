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    Тарасов: «Судя по матчу с Анжи», мы не умеем играть первым номером»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после поражения от «Анжи» (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ заявил, что команда не будет пересматривать задачу на сезон..

    «Судя по таким играм, как эта с «Анжи», мы не умеем играть первым номером, нам так тяжелее. Функционально команда в нормальном состоянии, возможно, за исключением меня. Я пропустил четыре недели из-за травмы, поэтому было тяжело. Может быть, даже тяжелее всех. Из-за поражения на таблицу смотрим так же, как и прежде. Задачи на сезон не пересматривали, просто нужно выиграть оставшиеся матчи», - сказал Тарасов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.11.2015 03:16
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