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    Раджабов извинился перед Нигматуллиным

    Футбольный агент Рустам Раджабов принес извинения за свои слова в адрес экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

    «Считаю, что мои высказывания в адрес Руслана Нигматуллина были очень некорректными. Мне бы хотелось извиниться. Искренне. И за оскорбления в адрес Руслана и за то, что привлек к этому журналистов. Не стоит больше открывать эту тему. Я не понял юмора, я был в не очень адекватном состоянии. Это ни в коем случае меня это не оправдывает. Но я надеюсь, что от этой ситуации станет хуже только мне, а не кому-то еще. Надеюсь, Руслан меня простит», - сказал Раджабов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.11.2015 03:05
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