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    Энрике: «Иньеста – достояние человечества, у него глаза на затылке»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после выездной победы над «Реалом» (4:0) в 12-м туре Примеры особо выделил игру полузащитника Андреса Иньесты.

    «Иньеста – достояние человечества. Нам повезло, что у нас есть футболист с глазами на затылке», - сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    22.11.2015 02:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 22 ноября 2015, 03:13

      Иньесте нужно было ЗМ отдавать после золотого гола в финале ЧМ. Умница, Человек настоящий! По уровню таланта и мастерства, считаю его на одном уровне с Месси! Только из за разных амплуа, Лео чаще на виду и смотрится ярче. Обидно, что игрок такого уровня, игрок-легенда, и без ЗМ!

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