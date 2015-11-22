Энрике: «Иньеста – достояние человечества, у него глаза на затылке»

Иньесте нужно было ЗМ отдавать после золотого гола в финале ЧМ. Умница, Человек настоящий! По уровню таланта и мастерства, считаю его на одном уровне с Месси! Только из за разных амплуа, Лео чаще на виду и смотрится ярче. Обидно, что игрок такого уровня, игрок-легенда, и без ЗМ!
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после выездной победы над «Реалом» (4:0) в 12-м туре Примеры особо выделил игру полузащитника Андреса Иньесты.
«Иньеста – достояние человечества. Нам повезло, что у нас есть футболист с глазами на затылке», - сказал Энрике.