Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Победу «Крыльев» нельзя назвать сенсационной»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Крыльев Советов» в выездном матче 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Мне нравится, что Веркотерен не изменяет выбранной схеме с тремя защитниками, несмотря на пять поражений подряд. Команде не всегда удается качественно закрыться и удачно играть на контратаках, хотя моменты у нее есть в каждой встрече.

    В Москве «Крылья» в целом сыграли надежно в обороне, хотя порой им откровенно везло, плюс здорово сыграл голкипер, тройка центральных защитников и опорники. После первого гола, когда на выходе ошибся Акинфеев, самарцы закрылись еще больше, а армейцы оголили тылы. Слуцкому пришлось перевести Вернблума ближе к атаке, но подобный ход не всегда будет давать плоды. У ЦСКА сразу появились дыры в обороне, чем гости и воспользовались.

    Можно сказать, что результат сенсационный, но ведь «Крылья» уже обыгрывали в гостях «Зенит». Можно вновь отметить Веркотерена, который грамотно подобрал состав на конкретную игру, и в итоге у команды получалось все. Но не стоит забывать, что ЦСКА, в отличие от соперника, большую часть футболистов отпустил в сборные, так что команда не могла полноценно подготовиться к туру», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2015 02:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11