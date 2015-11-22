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    Примера. «Валенсия» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, «Депортиво» одолел «Сельту»

    В матче 12-го тура Примеры «Валенсия» и «Лас-Пальмас» победителя не выявили – 1:1. На гол Алькасера гости ответили мячом Виеры.

    В другой встрече тура «Депортиво» обыграл «Сельту» со счетом 2:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Валенсия – Лас-Пальмас – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алькасер, 8; 1:1 – Виера, 57.

    Депортиво – Сельта – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 23; 2:0 - Джони (в свои ворота), 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 01:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 22 ноября 2015, 02:12

      Валенсия инвалиды. От их игры аж плеваться хотелось. Разорвали Сельту на Балаидосе, и донной команде чуть было не проиграли. Только благодаря Доменеку удалось отскочить. Если бы не он, то могло бы влететь не 1, а все 7 мячей

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