Примера. «Валенсия» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, «Депортиво» одолел «Сельту»

В матче 12-го тура Примеры «Валенсия» и «Лас-Пальмас» победителя не выявили – 1:1. На гол Алькасера гости ответили мячом Виеры.

В другой встрече тура «Депортиво» обыграл «Сельту» со счетом 2:0.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Валенсия – Лас-Пальмас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алькасер, 8; 1:1 – Виера, 57.

Депортиво – Сельта – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Перес, 23; 2:0 - Джони (в свои ворота), 90+3.

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