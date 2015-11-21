Клопп: «Мы могли забить еще больше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:1).

«Чувствую себя превосходно! Мы провели хороший матч, хотя и не сыграли идеально. Главное, что в нашей игре было желание. Хорошая новость заключается в том, что мы способны на большее. У нас есть достаточно качественных футболистов, и мы могли бы забить и больше, но и 4:1 – отличный счет. Теперь ребята поверят, что они лучше, чем многие думают», – говорит Клопп.