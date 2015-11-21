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    Клопп: «Мы могли забить еще больше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:1).

    «Чувствую себя превосходно! Мы провели хороший матч, хотя и не сыграли идеально. Главное, что в нашей игре было желание. Хорошая новость заключается в том, что мы способны на большее. У нас есть достаточно качественных футболистов, и мы могли бы забить и больше, но и 4:1 – отличный счет. Теперь ребята поверят, что они лучше, чем многие думают», – говорит Клопп.

    Источник: BBC

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    21.11.2015 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Лев 701 22 ноября 2015, 11:43

      Спасибо за победу Юрген Клопп

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 ноября 2015, 23:42

      поздравляюю

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