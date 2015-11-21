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    Энрике: «Это была игра, которую болельщики «Барселоны» запомнят»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в матче 12-го тура Примеры против «Реала» - 4:0.

    «Все происходящее сейчас соответствует нашим планам. Можно выигрывать на "Бернабеу", на самое приятное – это то, как именно мы победили. Мы были лучше, создавали моменты и сумели воспользоваться ими. Это была игра, которую болельщики «Барселоны» запомнят», – говорит Энрике.

    Также наставник объяснил свое решение не выпускать Лионеля Месси с первых минут.

    «Как я и говорил вчера, я побеседовал с Месси и Ракитичем, чтобы узнать, что они думают. Решить было легко».

    Источник: Twitter

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    21.11.2015 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 ноября 2015, 05:57

      С победой..!!!

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      Рейтинг: +3

      Volnik_CHR_95 21 ноября 2015, 23:45

      конечно!!!ЭНРИКЕ

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