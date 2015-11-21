Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ломбертс: «Если суждено погибнуть во время игры, значит, такова судьба»

    Защитник "Зенита" и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мнением насчет отмены матча между его национальной командой и Испанией в связи с террористической угрозой.

    «Трудно сказать, как бы мы себя чувствовали, если бы в тот день все же пришлось выйти на поле. Считаю, мы не должны слишком сильно бояться, иначе террористы добьются того, чего хотят. К сожалению, сейчас Брюссель под угрозой. Есть реально опасные места в городе, которые находятся под пристальным вниманием полиции. Она должна защищать эти районы.

    Честно говоря, я не испытываю страха из-за всего этого. Если суждено погибнуть во время игры, что ж, значит, такова судьба. Думаю, намного хуже умереть после долгой болезни», - заявил бельгиец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11