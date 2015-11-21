Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лодыгин: «Нестабильность была раньше, а сейчас мы все исправим»

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых в матче 16-го тура РФПЛ над "Уралом" (3:0).

    – Конечно, радостно, что мы воспользовались шансом сократить дистанцию в чемпионате. Этого мы и ждали. Могли сделать это раньше, но так вышло. Очень рад, что победили сегодня с таким уверенным счетом. Сначала было сложно забить, потому что соперник достаточно хорошо действовал в обороне. Мы знали, что они будут опускаться и ждать своего шанса выйти в контратаку. Думаю, особо опасных моментов не было, хотя они могли возникнуть, но сегодня все выложились на сто процентов.

    Сегодня пришлось немного померзнуть или все-таки хватило работы?

    – Я бы не сказал, что сейчас настолько холодно, чтобы можно было мерзнуть. Вот в Перми было холодно, да. А здесь хорошая погода. Мне еще нравится, когда дождь идет, поэтому вообще все прекрасно.

    Как вы считаете, почему «Зенит» так нестабильно выступает в чемпионате России?

    – Так было раньше, а сейчас мы все исправим. Нам нужно добавить в чемпионате с точки зрения психологии, и я чувствую, что определенный шаг к этому уже сделан.

    –​ Почему, на ваш взгляд, команда побеждает в Лиге чемпионов, налаживает дела в чемпионате, а болельщиков на трибунах становится все меньше?

    – Такое бывает. Наше дело – стараться на поле, побеждать, показывать хорошую игру, а там уже можешь несколько болельщиков потерять, а можешь потом их вернуть.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 21 ноября 2015, 22:51

      Лодыгин опять пытался работать клоуном.
      Пора уже присмотреть солидного вратаря "Зениту".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11