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    Хиддинк: «Меня зря уволили из сборной Голландии»

    Экс-главный тренер сборной Голландии Гус Хиддинк считает, что его увольнение из стана оранжевых было напрасным.

    "Президент федерации и его помощник сообщили мне, что я уволен. Для меня это было как ушат ледяной воды. Я чувствовал, что меня ограбили. Я был крайне расстроен и разочарован.

    После удачного чемпионата мира мы неудачно начали отборочный цикл. Похожее происходило и с Германией, и с Испанией. Но у нас был большой потенциал. Мы неплохо действовали с Испанией, США, Латвией. Я думал, что мы можем реабилитироваться осенью. Но меня уволили. Мне кажется, это зря", - отметил голландский специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2015 21:12
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