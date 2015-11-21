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    Виллаш-Боаш: «На состав повлияла ротация, которая вызвана лимитом»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопросы журналистов после победы в матче 16-го тура РФПЛ против «Урала» (3:0).

    — Замены, которые вы сделали, казались логичными, но это со стороны. Можете ли вы их прокомментировать?

    — Мы действовали очень хорошо в первом тайме. Забили мячи со стандартов, но открытый характер встречи предполагал, что могут быть и другие голы, с игры. «Урал» действовал собранно и сумел создать нам определенные проблемы в начале 2 тайма, но второй мяч случился в очень нужный и подходящий момент. Замены сработали хорошо, всегда приятно, что игроки, вышедшие на поле, демонстрируют верный настрой. Можно отметить и Халка, и Анюкова, и Рязанцева, которые вышли именно такими. Любой тренер хочет, чтобы игроки, выходящие на замену, делали вклад в игру и обеспечивали разницу.

    — Ваш коллега сказал, что неожиданностью для него стало только отсутствие Халка. Почему вы приняли такое решение?

    — Халк приехал в 10 часов в четверг. У него были сложности со сном из-за длинного путешествия, которое он проделал. Также повлияла определенная ротация, которую мы вынуждены делать из-за лимита. Периодически выбор попадает на Витселя, Данни, Кришито — в общем, ключевых игроков кроме центральных защитников, поскольку у нас нет российских игроков на этой позиции. Сегодня выбор пал в пользу Халка, которого мы также поберегли к игре против «Валенсии».

    — Как относитесь к слухам о возможном уходе Шатова?

    — Не знаю о текущей ситуации с контрактом. Знаю, что идут переговоры о его продлении. Но вы помните ситуацию с Данни, когда все решилось на флажке. Уверен, клуб хочет его удержать, как и всех своих лучших игроков. Переговоры о продлении ведутся, но не знаю новостей о том, заключен ли он.

    — Будете ли вы смотреть класико? На чьей стороне ваши симпатии?

    — Конечно, буду смотреть. Интерес к класико всегда понятен. Не могу сказать, что я кого поддерживаю, потому что есть «Порту», где я работал, и «Зенит», где я работаю сейчас. Если говорить о возможных соперниках в плей-офф, то рано говорить об этом. Сейчас мы должны завоевать это очко, которое нужно, чтобы обеспечить первое место, и тогда уже думать о следующей стадии.

    — Смотрели ли вы матч ЦСКА с «Крыльями»? Как прокомментируете шансы на чемпионство?

    — Да, мы следили за ним. Результат имел значение, потому что мы могли сократить разрыв. Помните, в прошлом сезоне был момент, когда мы опережали соперника на 7 очков и чувствовали давление со стороны ЦСКА, а это всегда непросто. Победа «Крыльев» показывает, что в чемпионате все возможно, он очень непредсказуем и полон странных результатов. Верим, что можем побороться за победу в чемпионате. Впереди выезд в Грозный, где будет нелегко, но мы должны верить, чтобы добиться этой поставленной перед нами цели, – говорит португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.11.2015 20:45
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