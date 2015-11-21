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    Дзюба: «К натурализации отношусь негативно, у нас достаточно своих игроков»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением относительно возможной натурализации иностранцев для национальной команды.

    «В этой ситуации мне бы, конечно, следовало промолчать, но все-таки выскажу свое мнение. Отношусь к этому негативно. В Европе сейчас много всего делают, но мне не хочется, чтобы мы шли по этому пути. В России достаточно своих футболистов. Для легионеров есть много классных команд, но когда играет гимн России, мне кажется, иностранец не может прочувствовать, сердце у него не екнет. Не могу себя представить в другой национальной сборной. В команде должны быть исключительно русские ребята, которые будут убиваться за свою страну.

    Если они смогут усилить нашу сборную? Давайте тогда в хоккее канадцев брать, в футболе — бразильцев и аргентинцев. Тем и прекрасен спорт, что играют за родину. Все восторгаются ирландцами, как они бьются за свою страну. Это же очень красиво! Надеюсь, мы тоже к этому постепенно придем.

    Другой вопрос, если в национальную команду будут приглашать футболистов, которые с детства или с рождения живут в России, которые полностью интегрировались. Здесь уже можно думать. Но в любом случае решать не мне. Конечно, если такое произойдет, я не буду ненавидеть натурализованного игрока. Буду отталкиваться от того, какой он человек», – говорит Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1368

      Taps 21 ноября 2015, 22:52

      Молодец Дзюба.
      Метисов, мулатов и негров нам в чемпионате не надо.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 ноября 2015, 20:45

      Тот случай, когда я полностью поддерживаю мнение Дзюбы, и присоединюсь к тому, что он сказал!!!

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