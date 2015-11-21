Широков не сыграет с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков не сыграет в матче 16-го тура РФПЛ против «Краснодара».

Сообщается также, что клуб не намерен продлевать соглашение с Широковым, однако футболист сможет сделать это в одностороннем порядке, если проведет за «Спартак» как минимум 15 полноценных встреч (больше одного тайма в каждой) в сезоне. Такой пункт содержится в конракте игрока.

На сегодняшний день Широков провел за «Спартак» 14 таких игр.