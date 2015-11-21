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    Широков не сыграет с «Краснодаром»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков не сыграет в матче 16-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    Сообщается также, что клуб не намерен продлевать соглашение с Широковым, однако футболист сможет сделать это в одностороннем порядке, если проведет за «Спартак» как минимум 15 полноценных встреч (больше одного тайма в каждой) в сезоне. Такой пункт содержится в конракте игрока.

    На сегодняшний день Широков провел за «Спартак» 14 таких игр.

    Источник: Газета.ру

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    21.11.2015 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 ноября 2015, 21:16

      Что за бред? Если его не хотят видеть в команде, зачем он сам будет продлевать контракт!? Он капитан сборной. Останется в спартаке - посадят на банку! Зачем ему это? Чтоб на Евро не поехать!?

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