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    Виллаш-Боаш: «С выходом Халка наши игроки получают вдохновение»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после разгромной победы своей команды над "Уралом" в матче 16-го тура РФПЛ (3:0) поделился мнением от данной встречи.

    "В целом очень хороший матч, много передач, владение мячом. Очень важным был второй гол, забитый с углового во втором тайме. После этого мы вернулись к владению мячом и созданию моментов, в итоге все завершилось хорошо.

    Что касается Халка, то и до его выхода мы показывали хороший футбол. Понятно, что с выходом Халка на поле наши игроки получают вдохновение, а соперники сталкиваются с определенными проблемами. Но и без него мы действовали хорошо. Халк – очень сильный игрок, он может изменить ход матча. Очень рады, что в нашем составе есть такой игрок.

    Однако наша задача остается прежней – набирать очки, сокращать дистанцию от ЦСКА и делать так, чтобы исход чемпионата еще не был предрешен", - заявил португалец.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2015 18:50
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