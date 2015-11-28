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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 21-29 ноября

    Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать спортивными трансляциями. Представляем телепрограмму на выходные и четвертую неделю работы.

    Суббота, 21 ноября

    06:30-Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

    07:00 - Новости

    07:05 - Ринг

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - Мировая раздевалка

    11:30 - Новости

    11:40 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)

    13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))

    16:00 - Реальный спорт

    16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))

    18:30 - Фигурное катание. Гран-при России

    19:55 - Специальный репортаж (Испания. Болельщики)

    20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")

    22:10 - Реальный спорт

    22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Спортивный интерес

    02:45 - Детали спорта

    02:55 - Ринг

    Воскресенье, 22 ноября

    05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

    06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

    08:00 - Новости

    08:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Лучшая игра с мячом

    10:30 - Поверь в себя. Стань человеком

    11:00 - Новости

    11:05-"Культ тура" с Юрием Дудем

    11:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа

    12:30 - Новости

    12:35 - Специальный репортаж (Болельщики)

    12:50 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция (УНИКС (Казань) - "Химки")

    14:50 - Лучшая игра с мячом

    15:15 - 1+1

    16:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция

    17:30 - 1+1

    18:15 - Все на Матч!

    19:10 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")

    21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

    22:50 - Детали спорта

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Волейбол. Чемпионат России ("Белогорье" (Белгород) - "Динамо" (Москва))

    01:45 - Удар по мифам

    02:00 - Фигурное катание. Гран-при России

    04:00 - Ты можешь больше!

    Понедельник, 23 ноября

    05:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

    06:00 - Мировая раздевалка

    06:30 - Мама в игре

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    07:30 - Новости

    07:35 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Все на Матч!

    11:00 - Новости

    11:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

    12:00 - Новости

    12:05 - Смешанные единоборства. Bellator

    15:00 - Новости

    15:05 - Все на Матч!

    15:55 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов" (Р. Проводников (Россия) - Х. Родригес (Мексика))

    18:30 - Континентальный вечер

    19:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))

    22:30 - Безграничные возможности

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

    01:45 - Удар по мифам

    02:00 - Сердца чемпионов

    02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

    04:15 - Важная персона

    Вторник, 24 ноября

    06:00 - Кардиограмма жизни

    06:30 - Первые леди

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    07:30 - Новости

    07:35 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Все на Матч!

    11:00 - Новости

    11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    11:30 - Второе дыхание

    12:00 - Новости

    12:05 - Все за Евро

    12:30 - Где рождаются чемпионы?

    13:00 - Спортивный интерес

    14:00 - Новости

    14:05 - Важная персона

    16:00 - Новости

    16:05 - "Особый день" с Константином Цзю

    16:30 - Дублер

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - 1+1

    18:45 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    19:15 - Все на футбол!

    19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания))

    22:00 - Все на футбол!

    22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия))

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Детали спорта

    02:15 - Обзор Лиги чемпионов

    02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

    04:15 - Два Эскобара

    Среда, 25 ноября

    06:30 - Сердца чемпионов

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    07:30 - Новости

    07:35 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Все на Матч!

    11:00 - Новости

    11:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    11:30 - Первые леди

    12:00 - Новости

    12:05 - Безграничные возможности

    12:35 - Детали спорта

    12:45 - Тонкая грань

    14:00 - Новости

    14:15 - Второе дыхание

    14:45 - 1+1

    15:30 - Тренер

    15:45 - Все на Матч!

    16:45 - Два Эскобара

    19:15 - Все на футбол!

    19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Вольфсбург" (Германия))

    22:00 - Все на футбол!

    22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия))

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - 1+1

    02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

    04:15 - Тонкая грань

    Четверг, 26 ноября

    05:30 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

    06:30 - Второе дыхание

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    07:30 - Новости

    07:35 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Все на Матч!

    11:00 - Новости

    11:05 - Матч, который не состоялся

    12:15 - Новости

    12:20 - 1+1

    12:50 - Мэрион Джонс. Потерять все

    14:00 - Новости

    14:05 - Точка на карте

    14:30 - Спортивный интерес

    14:45 - Тиффози. Итальянская любовь

    15:00 - Новости

    15:05 - Лучшая игра с мячом

    15:35 - Неудачная попытка Джордана

    16:45 - Детали спорта

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Все на футбол!

    18:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Краснодар" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия))

    20:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Локомотив" (Россия) - "Спортинг" (Португалия))

    22:50 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Ливерпуль" (Англия) - "Бордо" (Франция))

    01:00 - Все на Матч!

    02:00 - Два Эскобара

    04:30 – 1+1

    Пятница, 27 ноября

    05:20 - Мэрион Джонс. Потерять все

    06:30 - Лучшая игра с мячом

    07:00 - Новости

    07:05 - Ты можешь больше!

    07:30 - Новости

    07:35 - Ты можешь больше!

    08:00 - Новости

    08:05 - Живи сейчас

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:10 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

    11:30 - Где рождаются чемпионы?

    12:00 - Новости

    12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:30 - Дублер

    13:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

    14:40 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Второе дыхание

    18:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

    19:15 - Охотник на лис

    22:00 - Спортивный интерес

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

    01:45 - Детали спорта

    02:00 - Первые леди

    02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

    03:45 - Неудачная попытка Джордана

    Суббота, 28 ноября

    05:00 - Матч, который не состоялся

    06:10 - Удар по мифам

    06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция

    07:40 - Новости

    07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция

    09:55 - Новости

    10:00 - Все на Матч!

    10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

    13:00 - Новости

    13:05 - "Особый день" с Константином Цзю

    13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

    15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция

    17:00 - Все на футбол!

    17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

    19:40 - Детали спорта

    20:00 - Тяжелая осень легкой атлетики

    21:00 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

    01:45 - Дублер

    02:15 - "Особый день" с Константином Цзю

    02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

    04:15 - Спортивный интерес

    04:30 - Безграничные возможности

    Воскресенье, 29 ноября

    05:00 - Точка на карте05:30 - 40 лет спустя

    06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

    06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

    07:30 - Новости

    07:35 - Второе дыхание

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    08:55 - Новости

    09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция

    11:20 - Поверь в себя. Стань человеком

    11:50 - Детали спорта

    12:00 - Новости

    12:10 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

    13:00 - Тяжелая осень легкой атлетики

    14:00 - Все на Матч!

    15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    15:35 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

    16:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    17:20 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

    19:00 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби

    21:05 - Сердца чемпионов

    21:30 - В погоне за желтой майкой

    22:00 - Победы, которых не должно было быть

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Тело и душа

    02:40 - Охотник на лис

    "Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

    Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 10:00
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 28 ноября 2015, 14:42

      Если б Матч ТВ показала все игри Реала и Барселони то тогда было хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 28 ноября 2015, 11:19

      Мало футболов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 28 ноября 2015, 11:18

      Канал матч ТВ а показывают всякую ккерю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      sold93 25 ноября 2015, 12:47

      дизлайк за формулу 1 в записи из-за биатлона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 21 ноября 2015, 20:00

      Лайк

      0
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