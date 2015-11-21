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    Скрипченко: «Стандартные положения у наших ворот – главная проблема «Урала»

    Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после поражения "шмелей" в матче 16-го тура РФПЛ от "Зенита" (0:3) прокомментировал итог данной встречи.

    "В первые 30 минут совсем не получался контроль мяча, буквально на ровном месте теряли его. Конечно, "Зенит" – высококлассная команда, которая хорошо действует на контроле мяча. В первом тайме мы много бегали без мяча, поэтому подустали прилично. Во втором тайме пытались взять мяч под контроль, но сегодня у нас есть однам проблема – стандартные положения у наших ворот. С этим надо что-то делать.

    Конечно, потеря ведущих футболистов сказывается на эффективности действий команды, но мы должны быть сбалансированными в этом отношении и находить варианты для усиления игры", - отметил специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2015 18:40
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