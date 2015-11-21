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    Яхович: «Самые лучшие вратари у «Крыльев Советов»

    Нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович, который двумя забитыми мячами обеспечил своей команде победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, отметил, что перед матчем его команда согласилась бы на ничью.

    "Самые лучшие вратари у нас – Лория и Конюхов! Шутка. Акинфеев – очень хороший голкипер, играет за сборную России, но сегодня он ничего не мог сделать в моментах с двумя голами. Сначала я воспользовался тем, что он немного вышел из ворот, а затем уже пробил так, что шансов у него не было", - сказал футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 18:38
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