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    Думбия сможет сыграть против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили со счетом 0:2 "Крыльям Советов", отметил, что Сейду Думбия сможет сыграть с "Вольфсбургом" в Лиге чемпионов.

    По словам Бабаева, нападающий получил повреждение в расположении своей национальной сборной, но врачи ЦСКА делают все возможное, чтобы к среде поставить его на ноги. А вот у защитника Василия Березуцкого минимальные шансы выйти на поле в этой игре. В настоящее время футболист работает по индивидуальному графику.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 18:29
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