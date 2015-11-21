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    «Болонья» – «Рома». Смотреть онлайн

    "Болонья" на данный момент имеет в активе 12 очков, что позволяет команде занимать только 17-е место. Команда в четырех матчах чемпионата выигрывала и восемь раз уступала. Нужно заметить, что в последних четырех турах "Болонья" смогла одержать три виктории, только раз проиграв. "Рома" в свою очередь идет на третьей позиции, имея 26 очков. От лидера команда отстает всего на одно очко.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Болонья" - "Рома". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 18:01
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