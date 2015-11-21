«Вест Бромвич» – «Арсенал». Смотреть онлайн

Лондонский "Арсенал" после разгрома от "Баварии" на групповом этапе Лиги чемпионов (1:5) и ничьи в дерби с "Тоттенхэмом" (1:1) имеет возможность реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Для этого необходимо всего-то в гостях обыграть "Вест Бромвич", который в этом сезоне звезд с неба явно не хватает.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.