«Реал Сосьедад» – «Севилья». Смотреть онлайн

Интригующий поединок ожидает любителей испанского футбола в рамках очередного тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". На первый взгляд, баски находятся в числе аутсайдеров поблизости от самого дна турнирной таблицы, а потому в домашней встрече с "Севильей" вряд ли могут иметь серьезные шансы на успех. Тем не менее помочь "Реал Сосьедаду" может смена главного тренера. После ухода со своего поста Дэвида Мойеса футболисты могут воспрянуть духом и начать демонстрировать игру совсем иного уровня. В то же время у "Севильи" на носу решающая игра в Лиге чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Реал Сосьедад" - "Севилья". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.