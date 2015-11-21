Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веркаутерен: «Игроки «Крыльев Советов» вышли из зоны комфорта, но справились»

    Главный тренер "Крыльев Советов" Франки Веркаутерен после победы над ЦСКА в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги со счетом 2:0, отметил, что у его команды были проблемы с подготовкой к игре.

    "Конечно, у нас была не лучшая подготовка, но мы постарались подойти к матчу наилучшим образом. Это одно из того, чему игроки должны научиться. Не должно быть причин и отговорок, даже если подготовка была не лучшей - из-за обстоятельств, из-за погоды. Футболисты вышли из зоны комфорта, но не искали отговорок", - сказал специалист в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 ноября 2015, 17:52

      "Вышли из зоны комфорта" - это эвфемизм для "я им накануне люлей навешал для профилактики"?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11