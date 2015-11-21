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    ФНЛ. «Енисей» обыграл КАМАЗ, «Байкал» уступил «Газовику»

    Футболисты красноярского "Енисея" нанесли поражение челнинскому КАМАЗу в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Подопечные Омари Тетрадзе выиграли на своем поле со счетом 2:0.

    В параллельном матче "Байкал" со счетом 0:2 уступил оренбургскому "Газовику", а "Факел" в гостях оказался сильнее "Шинника" – 2:1.

    Чемпионат России. ФНЛ. 22-й тур

    Енисей (Красноярск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Низамутдинов, 28; 2:0 – Лескано, 78.

    Газовик (Оренбург) - Байкал ( Иркутск) - 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 Маркелов, 58; 2:0 – Воробьев, 61.

    Шинник (Ярославль) - Факел (Воронеж) - 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рылов, 33; 0:2 – Рылов, 48; 1:2 – Булия, 73.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 17:08
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