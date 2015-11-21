Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Команда уровня ЦСКА должна быстро преодолевать игровые спады»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения своей команды в матче 16-го тура РФПЛ от "Крыльев Советов" (0:2) заявил, что армейцы пребывают в ситуации игрового спада.

    – Мы находимся далеко не в лучшем состоянии. Надо стараться компенсировать подобные вещи, сегодня этого сделать не смогли. Понятно, что следующий матч сверхважный, подходим к нему не в лучшей эмоциональной форме. Но сделаем все от нас зависящее, чтобы изменить ситуацию.

    –​ Как этот спад можно объяснить? Раннее начало сезона, отбор в Лигу чемпионов?

    – У каждой команды есть периоды спада. Хочется, чтобы эти спады были минимальными, или их не было вообще. К сожалению, мы сейчас как раз в этом состоянии. Влияет все в комплексе: рано начали, нет группы ключевых игроков. Но команда уровня ПФК ЦСКА должна минимизировать спады и очень быстро их преодолевать. Надеемся, у нас это получится.

    –​ В преддверии матча с «Вольфсбургом» в каком состоянии травмированные игроки?

    – Еременко прооперирован. Думбия и Василий Березуцкий пока не работают в общей группе.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11