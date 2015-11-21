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    Слуцкий: «На результат повлиял комплекс причин»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов" (0:2).

    "Действительно, не получилась игра. Причем не получилась и в атаке, и в обороне, учитывая то, что мы пропускали. Не могу сказать, что конкретно повлияло на результат. Наверняка это какой-то комплекс причин. Очевидно, что команда не в лучшем состоянии проводит концовку года, но в любом случае нельзя всегда зависеть только от состояния, надо все равно пытаться играть, дожимать эпизоды и реализовывать стандарты. Надеюсь, уже в следующем сверхважном поединке с "Вольфсбургом" мы будем выглядеть несколько иначе", - рассказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2015 16:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +481

      sergey610 21 ноября 2015, 20:19

      тяжелый случай

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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 ноября 2015, 20:13

      Проиграли-бывает.Поддержим армейцев против немцев.Убедительной победы!!!

      1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 21 ноября 2015, 19:15

      Не в лучшем состоянии,это когда лидер первенства играет с аутсайдером 0-0,но никак 0-2!!

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 21 ноября 2015, 17:21

      Мне кажется,это отголоски совмещения Лени и короткая скамейка-а за это большое спасибо Гинеру!!!

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      Рейтинг: +387

      petlyra 21 ноября 2015, 17:11

      Не надо стараться с немцами, с такой игрой в ЛЧ делать нечего. Л.В посмотри на цену игроков своей команды и КС. Господа с тросточками уже задолбали. Сборной заслуженных пенсионеров пока на отдых, да они и так уже думают как проведут отпуск.

      3
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 21 ноября 2015, 17:06

      Усталость, ибо нет ротации. Надеялись обыграть в пол ноги, не вышло. Спасибо Гинеру за усиление команды! У меня все...

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