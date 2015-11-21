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    Гранквист: «Широков – мастер последнего паса»

    Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист сообщил, что предстоящий матч 16-го тура РФПЛ против московского "Спартака" получится непростым, потому что краснодарцы традиционно не лучшим образом проводят свои первые игры после длительных перерывов чемпионата.

    "Игра будет трудной. Важность этой встречи очень высока, поскольку для нас это будет возможность взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Широков – безусловно, очень хороший игрок, настоящий мастер последнего паса, каких мало. С ним нужно играть очень плотно, быть каждую секунду полностью сконцентрированным", - сказал он.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.11.2015 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 21 ноября 2015, 19:14

      Мастер последнего паса...Согласен!!! Но вот в Спартаке не на кого этот последний пас отдавать(((

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