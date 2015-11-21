Сафонов: «Зенит» допускает слишком много ошибок в обороне»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ "Зенит" одержит победу над "Уралом" со счетом 3:1.

"По классу петербуржцы выше своего оппонента, плюс к тому решена задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь "Зенит" должен сосредоточиться на Премьер-лиге и на Кубке России. Пропущенный гол? Сине-бело-голубые в обороне допускают много ошибок и "сухо" почти не играют в последнее время", - заявил Сафонов.

С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.