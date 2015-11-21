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    Сафонов: «Зенит» допускает слишком много ошибок в обороне»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ "Зенит" одержит победу над "Уралом" со счетом 3:1.

    "По классу петербуржцы выше своего оппонента, плюс к тому решена задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь "Зенит" должен сосредоточиться на Премьер-лиге и на Кубке России. Пропущенный гол? Сине-бело-голубые в обороне допускают много ошибок и "сухо" почти не играют в последнее время", - заявил Сафонов.

    С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 15:32
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