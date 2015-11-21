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    Чалый: «На матч с «Амкаром» нужно было взять коньки и лыжи»

    Главный тренер "Рубина" Валерий Чалый поделился мнением о победе своей команды в матче 16-го тура РФПЛ над "Амкаром" (2:1).

    – Игра была важная как для нас, так и для соперника. Мы находились с соперником практически на одной позиции. К сожалению, было мало зрителей, погода тяжелая. Но я благодарен нашим болельщикам, которые приехали нас поддерживать в такую погоду, и болельщикам Перми, которые тоже хорошо поддерживали свою команду. Самое главное – добились трех очков. В такую погоду тяжело показать красивый футбол, но накал борьбы с первой минуты был хорошим. Наша команда показала, что у нас есть единый коллектив, что мы можем решать более высокие задачи. Благодарен нашему руководству, которое делает все возможное, чтобы мы показывали качественный футбол, и главное футболистам, которые выдержали напряжение.

    За счет чего удалось обыграть неуступчивого соперника?

    – Выигрывает тот, кто забивает больше. Мы сегодня забили больше.

    Две ранние замены с чем связаны?

    – Олег Кузмин играл после травмы, ему тяжело после сотрясения. Но он, как капитан, вывел команду и принес большую пользу. Вторая замена. У нас два молодых игрока играли на левом фланге, и не было конструктива и контроля мяча. Карлос Эдуардо вышел, придержал мяч, мы контролировали мяч в тот момент, когда это было нужно. Особенно это было важно в конце, когда мы выигрывали 2:1

    –​ Оцените игру Марко Девича.

    – Я не буду оценивать отдельного игрока. Спасибо всей команде, что сыграла на результат.

    –​ В чем нужно прибавить? Какие нашли недочеты в игре?

    – Нужно было взять коньки, лыжи… На искусственном поле футболисты играть не любят, и этот переход дается непросто. Оставшиеся игры будем проводить на естественных полях. Постараемся сыграть хорошо.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.11.2015 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 21 ноября 2015, 15:28

      С ПОБЕДОЙ РУБИН , а когда перейдем на весна-осень коньки не пригодятся.

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