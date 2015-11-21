Моуринью: «Не откажусь от приобретения суперзвезды»

А не станет ли им зенитовский бразилец? Что-то он молчит в последнее время...этот Халк...но дело свое делает.. молча, и не выходя даже на все матчи...
Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что не будет требовать от руководства английского клуба покупки новых игроков во время зимнего трансферного окна.
"Я не говорю о том, что в январе у нас не будет новичков. Я просто говорю, что не буду просить клуб о покупке игроков. Я более чем доволен той командой, которая у меня есть. Что если у меня будет возможность приобрести суперзвезду? Конечно я соглашусь. Но не потому, что не доверяю своим игрокам. И не потому, что считаю, что только суперзвезда поможет нам", - сказал специалист.