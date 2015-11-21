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    Моуринью: «Не откажусь от приобретения суперзвезды»

    Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью заявил, что не будет требовать от руководства английского клуба покупки новых игроков во время зимнего трансферного окна.

    "Я не говорю о том, что в январе у нас не будет новичков. Я просто говорю, что не буду просить клуб о покупке игроков. Я более чем доволен той командой, которая у меня есть. Что если у меня будет возможность приобрести суперзвезду? Конечно я соглашусь. Но не потому, что не доверяю своим игрокам. И не потому, что считаю, что только суперзвезда поможет нам", - сказал специалист.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.11.2015 14:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      graf34 23 ноября 2015, 18:09

      А не станет ли им зенитовский бразилец? Что-то он молчит в последнее время...этот Халк...но дело свое делает.. молча, и не выходя даже на все матчи...

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 21 ноября 2015, 16:46

      Стоунса берите за любые бабки,а Косту пролечите в психушке пару недель!Ну и Еву вернуть,на счастье.Вот и все проблемы.

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 21 ноября 2015, 15:44

      А кто откажется??? Моуру нужно лечить голову)))

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 ноября 2015, 14:59

      Явно намекает.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 ноября 2015, 14:52

      Как всегда хитрит!

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